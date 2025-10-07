バレーボールＳＶリーグに所属する広島サンダーズがシーズン開幕を前に激励会を行いました。 約４００人が参加した激励会にはユニホーム姿の選手らが登壇し、今季の意気込みを語りました。 井上慎一朗主将「歴代のＯＢの方たちや、応援してくださるみなさまが作ってきたこの広島サンダーズというチームの誇りを胸に、チーム一丸となって優勝を目指しますので応援よろしく