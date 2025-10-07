7日（火）午後もぐずついた天気が続くでしょう。関東は夏の暑さから一転、涼しく感じられそうです。＜7日（火）の天気＞日本の北に高気圧、南に台風があって、その間に前線がのびています。東北〜中・四国は広く雲に覆われて、すっきりしない天気になっています。午後はところどころでにわか雨がありそうです。北海道や東北北部、九州、沖縄では日差しが届いていますが、夕方頃から雲が多くなり、ポツポツと雨の降り出すところがあ