日本の南にある台風22号は、発達しながら西北西に進んでいます。この後、進路を東よりに変え、あさって木曜日には伊豆諸島にかなり接近する見込みです。神奈川県や千葉県などでも、雨や風が強まるおそれがあります。伊豆諸島では、次第に荒れた天気となるでしょう。あさっては猛烈な風が吹き、高波にも厳重な警戒が必要です。今後の台風情報にご注意ください。