日本の南を進んでいる台風22号は木曜日に非常に強い勢力で伊豆諸島に接近するおそれがあります。伊豆諸島は暴風やうねりを伴う高波に厳重な警戒が必要です。火曜日は西日本や北日本で晴れている所が多くなっていますが、午後は全国的に雲が広がりやすくなり、西日本から北日本にかけて、所々でにわか雨がある見込みです。最高気温は西日本で30℃前後まで上がる所があり、汗ばむ気温になりそうです。関東から北の地域はこの時季らし