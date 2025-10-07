「チャットGPT」を手がけるオープンAIが半導体大手のアドバンスト・マイクロ・デバイス＝AMDと次世代のAIインフラ構築に向けて提携すると発表した。オープンAIは6日、AI向けの巨大データセンターを整備するため、来年後半からAI処理に使う画像処理半導体＝GPUをAMDから購入し、将来的に最大6ギガワット分を導入する計画を明らかにした。また、提携の一環として、オープンAIがAMDの発行済み株式 約1割にあたる1億6000万株を取