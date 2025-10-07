今年も残すところ3か月を切りました。新潟市の郵便局では来年用の年賀はがきが搬入され、早くも新年に向けた準備が始まっています。7日朝、新潟市中央区の新潟中央郵便局に運び込まれたのは、来年用の年賀はがきです。この日は67万6000枚が搬入され、来年の干支である午がデザインされたはがきなど6種類を、管内の郵便局に届けるため、局員が仕分け作業にあたりました。日本郵政信越支社によりますと、今年県内の郵便局には、去年