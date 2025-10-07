小泉進次郎農相小泉進次郎農相は7日の記者会見で、自民党役員や閣僚の人事を巡り、高市早苗総裁に自身の希望を伝えていないと明らかにした。「こちらから希望を伝えることはない。せんえつなことはしない」と述べた。高市氏は総裁選で争った小泉氏を含む4氏を要職で起用する方針を明言している。