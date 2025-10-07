6日夜、北陸自動車道で大型トラック1台が燃える火事がありました。この火事によりけがをした人はいませんでしたが、北陸道は上下線で一時通行止めが発生しました。【記者リポート】「北陸自動車道の上りで車両がかなり燃えています」暗闇のなか激しく炎を上げ燃えるトラック。6日午後7時半前、上越市の北陸道上り線・頸城バス停付近で、大型トラックの運転手から「助手席側の前輪が燃えている」と警察に通報がありました。【