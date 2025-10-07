第67期王位戦（主催：新聞三社連合、日本将棋連盟）は予選が進行中。10月６日（月）には浦野真彦八段―福間香奈女流六冠の一戦が関西将棋会館で行われました。中飛車対袖飛車の力戦から終盤の混戦に突入。これを240手で制した福間女流六冠は予選準決勝進出を果たすとともに、棋士編入試験の受験資格を満たしています。○ファン注目の大一番本予選は21名からなるトーナメントを勝ち抜いた１名がリーグ入りを果たすもの。８つのトー