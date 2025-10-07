第56期新人王戦（主催：しんぶん赤旗）は、服部慎一郎七段と斎藤明日斗六段の間で争われる決勝三番勝負の第１局が10月６日（月）に関西将棋会館で行われました。対局の結果、相掛かりのねじり合いから抜け出した服部七段が78手で勝利。自身３度目となる新人王獲得まであと１勝と迫りました。○注目の実力者対決新人王戦では2022年と2024年の２回優勝経験がある服部七段。今年が最後となる参戦で、古賀悠聖六段ら強豪を破っての決勝