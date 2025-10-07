気象庁によると、台風２２号は９日に非常に強い勢力でに変わり、伊豆諸島に接近する見込みです。 また、前線が８日にかけて、東海道沖から日本の東にほとんど停滞し、９日は日本の東にほとんど停滞する見込みです。 気象庁は、伊豆諸島を中心とする関東甲信地方では、９日は暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。９日は関東地方で非常に強