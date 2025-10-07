「中秋の名月」の6日、鹿児島市の照国神社で毎年恒例の「観月祭」が開かれました。 鹿児島市の照国神社では本殿の前に舞台が置かれ、が開かれました。 およそ500人が訪れ、鹿児島の神話や伝説を題材とした踊りを楽しんでいました。 （来場者） 「太鼓と笛の音が聞こえた」 「天気も良く、きれいに月が見えたのでうれしかった」 「演奏はもちろん踊りもすてきだった」 （照国神社・権宮司 田原成一郎さん）「さわやかな秋