通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.20-0.49円コールオーバー ユーロ円0.17-0.55円コールオーバー ポンド円0.33-0.75円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格