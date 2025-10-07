５日、抹茶ラテを入れる日本のドリンクブランドＯＨＭＡＴＣＨＡのスタッフ。（成都＝新華社記者／薛晨）【新華社成都10月7日】中国四川省成都市で5日、「CyPARKワールドコーヒーフェスティバル」が開幕した。日本の大手コーヒー専門ウェブサイトGoodCoffeeが中国西南地域の都市と初めて連携し、コーヒー・ドリンクブランド30社超を招待して開催するもので、会期は7日まで。今回のフェスティバルでは、京都、東京、熊本、