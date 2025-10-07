◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4-3フィリーズ(日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク)山本由伸投手も佐々木朗希投手の活躍に感嘆の声を上げました。5月に故障でマウンドから離れた佐々木投手はリリーフとしてメジャーに返り咲いています。ポストシーズンに入ってからはクローザーとして能力が開花。ワイルドカードシリーズ第2戦では160キロ超連発で三者凡退に抑えると、地区シリーズ第1戦でも最速100.8マイル(約1