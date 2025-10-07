プロ野球・ロッテは7日、田中楓基投手と来季の契約を結ばないことを発表。また、本前郁也投手、森遼大朗投手、中村亮太投手、秋山正雲投手、勝又琉偉選手は育成契約満了となりました。田中投手は旭川実高から2021年育成ドラフト1位でロッテに入団した、プロ4年目22歳の右腕。昨季オフに育成再契約を結んで迎えた今季は、ファームで18試合に登板(うち3試合先発)し1勝2敗で防御率3.63の成績でした。また、5選手は育成契約満了に。本