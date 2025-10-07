立憲民主党の野田代表は、自民党の高市総裁が、いわゆる裏金問題で収支報告書への不記載があった旧安倍派幹部の萩生田光一氏を党の執行部に起用したことを厳しく批判しました。立憲民主党野田代表「秘書が略式起訴されて罰金刑となった人が幹部に登用されるわけではありませんか。派閥のことは無かったことにするんですか。裏金の問題はもうけじめがついたことにするんですか。解党的出直しにはなっていないと私は思います」また