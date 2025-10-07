国立競技場の命名権（ネーミングライツ）を、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）が取得する見通しであることが７日、関係者の話でわかった。今月中旬にも発表される予定。国立競技場は今春、ＮＴＴドコモなど民間事業者による運営がスタート。新たな収益源となる命名権の契約交渉を水面下で進めていた。