北海道・斜里漁港で水揚げされる秋サケ＝2022年11月北海道は7日までに、道内の秋サケの漁獲数が9月末時点の速報値で前年同期比47.7％減の約317万匹だったと発表した。減少は3年連続。漁獲金額は同33.9％減の約114億円だった。サケは日本の川で生まれた後、海に出て沖合で3年ほど過ごし、日本沿岸部に戻る。道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場は、温暖化の影響で2022年初夏に海水温が上昇し、当時の稚魚が十分な大きさ