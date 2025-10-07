7日午前、湯沢市の住宅地でクマ1頭が目撃されました。近くには高校もあり、警察が注意を呼びかけています。湯沢警察署の調べによりますと7日午前9時50分ごろ、車に乗っていた湯沢市の70代の男性が、湯沢市大工町の空き地で体長約50センチのクマ1頭を目撃しました。近くの民家までは約10メートル、湯沢翔北高校まで約100メートルで、警察が注意を呼びかけています。