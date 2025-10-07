傷害の疑いで、新潟県関川村に住む無職の男（82）が6日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと男は6日午後8時前、関川村の建物内で、知人の40代男性と口論の末、揉み合いになり、倒れた際に傍らにあった鉈（なた）を取り出し、制止しようとした相手の左手人差し指を切りつけ、ケガをさせた疑いです。現場にいた関係者が「けんかになっている」と110番通報し、警察が現行犯逮捕しました。被害男性は軽傷とみられます。調べ