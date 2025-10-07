U-20ワールドカップのグループリーグを全勝で終えたU-20日本代表は、A組首位で決勝トーナメント1回戦へ。その2日後にようやく対戦相手が決まり、E組3位のU-20フランス代表と相まみえることになった。MF大関友翔(川崎F)は「率直に言うと、1位に上がったのに強敵だなと(笑)」と語る。「スペインかフランスと聞いていたので、どっちにしても強敵。でも勝てる自信はある。どっちが来てもいいかなと思っていた」。“死の組”であるC