RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が3日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、美容室を訪れたことを報告した。仲田は「少し前ですが、、color change」と、白いTシャツ姿の自撮り写真をアップ。「最近はオリーブ系でおまかせしてます 毎度お気に入りです」と伝え、「どうですか〜」とファンに問いかけた。コメント欄では「素敵な髪とスタイル」「レイヤー入ってる!」「似合う」「めっちゃかわいい!」「美人