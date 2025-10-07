日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)は7日、前監督の秋田豊氏のパワーハラスメント行為が確認された高知ユナイテッドSCに管理監督義務違反があったとして、同クラブに罰金100万円とけん責の処分を下したと発表した。あわせて秋田前監督に対しては「本件クラブの監督を退任し、Jリーグ関係者ではなくなったため、Jリーグの懲罰権が及ばなくなった」という一方、裁定委員会によって「けん責」相当に該当することが確認されたとして