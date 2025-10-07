清水エスパルスは7日、MF嶋本悠大(18)との契約をプロC契約からプロA契約に変更したことを発表した。大津高から今季加入した嶋本は、8月16日のJ1第26節・横浜F・マリノス戦の出場により、通算試合出場時間がプロA契約締結条件の450分に到達。契約日はJFA規定で8月17日となる。リーグ戦ではここまで10試合に出場。また、ルヴァンカップで1試合、天皇杯で2試合に出場している。プロA契約締結に際してクラブ公式サイトを通じ、