[故障者情報]ガンバ大阪は7日、FWウェルトンとMFファン・アラーノの怪我について報告した。ウェルトンは左膝内側半月板損傷により、2日に手術を受けたという。今季J1リーグ戦ではここまで14試合に出場し、1得点を挙げていた。また、ファン・アラーノは左膝蓋腱炎と診断。リーグ戦で27試合に出場し、1ゴールを記録していた。