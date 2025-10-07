『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が9月29日に放送。ロケ中に撮影したチュートリアル徳井の自撮り写真が「防犯カメラに映ったおじさん」と大爆笑されるシーンがあった。【映像】徳井が撮影した自撮り写真番組では「おじさんを原宿に連れてって」と題して、あのちゃん、チュートリアル徳井義実、ブラックマヨネーズ小杉竜一が人気の若者スポットを訪問。大人気のサモエドカフェにやってきた3人は、サモエドと記念写真を撮るこ