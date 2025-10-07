YOASOBIがライブ映像作品集『THE FILM 3』の発売を記念して、自身2度目のアジアツアー＜YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ”超現実｜cho-genjitsu”＞より本作未収録となるライブ映像2本をYouTubeプレミア公開する。この2本は2024年12月7日(土)・8日(日)開催SEOUL・INSPIRE ARENA公演から、スペシャルゲスト“NewJeans”との「Biri-Biri」、“LEE SUHYUN of AKMU”との「たぶん」のパフォーマンス映像。公開日時は本日10月7日(火)22:00