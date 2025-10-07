青森県鶴田町で毎年恒例「ツル多はげます会」の秋の例会が開かれユニークなゲームで初の20代会員も奮闘しました。6日の十五夜に開かれたのは「ツル多はげます会」による恒例行事「中秋の有多毛」です。「名月当てクイズ」や「ハゲピタダーツ」など会ならではのユニークなゲームで盛り上がりました。頭に吸盤を付けて引き合う「吸盤綱引き」。「はげ」しい戦いは今回も大白熱です。会発足以来初の20代会員、山本貴雅さんは初めての