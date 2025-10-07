秋の大祭「長崎くんち」が開幕し、6つの踊町が演し物を奉納しました。長崎市の諏訪神社にシャギリの音が響き、秋の大祭の開幕です。一番町は「本踊・阿蘭陀万歳」を奉納する新橋町です。長崎検番の芸妓衆6人が出演。オランダ人を演じる2人の主人公はテンポが速く、コミカルな動きが魅力です。諏訪町は伝統ある「龍踊」を奉納。雄の青龍と雌の白龍に子龍、そして孫龍の、3世代4匹が乱舞する多彩な演出で会場を魅了しました。「詩舞