キャリアバンク [札証] が10月7日昼(12:30)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常損益は1200万円の黒字(前年同期は1600万円の赤字)に浮上し、通期計画の1億4900万円に対する進捗率は8.1％となった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.2％→2.2％に改善した。 株探ニュース