羊文学の新曲「いとおしい日々」が、中村倫也と宮世琉弥が出演する『ブルボン オリジナルビスケットシリーズ TVCM』のタイアップ楽曲に起用されることが発表となった。「いとおしい日々」は、日々のもどかしさや空虚感を描きながらも、軽快なメロディーに乗って少しずつ勇気を与えてくれるようなストーリー展開が印象的。聴く人それぞれの日々にそっと寄り添い、毎日が”いとおしい”と感じられるロックナンバーとして届けられる。