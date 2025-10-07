中谷元・防衛相フィリピン中部セブ島で起きた地震に関し、中谷元・防衛相は7日の閣議後記者会見で、人道支援のため航空自衛隊機で9日に飲料水を輸送すると発表した。フィリピン側の要請を受けた外務省から輸送依頼があった。防衛省によると、自衛隊とフィリピン軍は7日から11日までセブ島周辺で災害救援能力の向上に向けた共同訓練をする。その際、空自のKC130空中給油機1機がフィリピン側が用意した飲料水をセブ島近くの空港