◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦フィリーズ3―4ドジャース（2025年10月6日フィラデルフィア）フィリーズは6日（日本時間7日）、本拠でのドジャースとの地区シリーズ第2戦に敗れ、対戦成績が0勝2敗となり、地区シリーズ突破へ崖っ縁に立たされた。先発・ルサルドが6回までドジャース打線を無失点に抑えていたが、7回に先頭のT・ヘルナンデスから連打を浴び、無死二、三塁のピンチを招いて降板。後を継いだ救援陣がスミス、