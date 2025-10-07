【U18日清食品トップリーグ2025男子】美濃加茂高等学校 72ー103 鳥取城北高等学校（10月4日／北里アリーナ富士）【映像】騙された！シュートキャンセルからのマジックパス鳥取城北高等学校（鳥取県）の福元源士が見せたアシストが脚光を集めている。実況も思わず唸ったプレーキャンセルからのパス選択にファンも釘付けだ。10月4日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの高校世代最高峰リーグ）が行われ、鳥取城