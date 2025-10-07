GANG PARADEの新曲「Happy Yummy Lucky Yummy」が本日配信リリースされた。本楽曲は、10月6日より放送開始となったばかりのアニメ『デブとラブと過ちと！』のオープニングテーマ。メンバーのユメノユアがアニメの主人公・夢子を思い描きながらポジティブでかわいい要素をぎゅっと凝縮した歌詞を付け、思わず真似したくなるようなキャッチーでポップな振付をキャン・GP・マイカが考案。GANG PARADEの魅力が詰まった、観て聴いて楽し