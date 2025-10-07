平将明デジタル相平将明デジタル相は7日の記者会見で、自民党の高市早苗総裁選出を受け、麻生太郎元首相に影響力がないとした自らの発言について「結果として事実誤認だったと思うので反省したい」と語った。高市氏は麻生派や旧茂木派の後押しを受けて勝利した。平氏は「足の引っ張り合いをせず、高市氏の下、一致結束してさまざまな問題で理解を求めていく」とも述べた。3日の会見では「（麻生氏に）以前ほど影響力があるよう