山梨・甲府市でバイクに乗っていた男が女性に暴行を加え、現金が入ったバッグを奪って逃走しました。7日午前2時ごろ、甲府市上町の路上で「バイクの男にバッグを奪われた」と110番通報がありました。警察によりますと、女性（60代）が運転する車が赤信号で停まっていたところ、後方でバイクと接触する音がしたため、降りて確認しようとしたところバイクに乗っていた男に突き飛ばされました。男は車の中にあった現金などあわせて4万