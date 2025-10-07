仙台出身で楽天ファンとして知られるお笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが７日、ブログを更新。海外フリーエージェント（ＦＡ）権の行使を検討していると報じられた則本昂大投手と会食したことを明かした。伊達は「プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの元監督でもある平石洋介さん、則本昂大投手と３人で仙台にてご飯会」と、楽天元監督の平石洋介氏も交えて３人で会食したと報告した。続けて「平石さんは、