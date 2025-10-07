シルヴェスター・スタローン主演のドラマ『タルサ・キング』シーズン4の製作が決定した。あわせて、シーズン1・2を約2分で振り返る特別映像が公開され、さらにYouTubeではシーズン3第1話の無料配信も行われることが発表された。【動画】『タルサ・キング』シーズン1を2分で一気に振り返る！本作は、アメリカの片田舎タルサを舞台に、仲間ゼロ・資金ゼロの絶体絶命の状況から新たな帝国を築き上げ、人脈・ビジネス・富を掌握す