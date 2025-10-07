プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が6日までにインスタグラムを更新。キツネ耳を付けたソロショットを公開すると、ファンから称賛の声が相次いだ。【別カット】凛々しい表情でキツネ耳×ポーズを披露する本田真凜（ほか4枚）本田が「キツネチームでした嬉しい」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはオープンショルダーのブラウスとキツネ耳を付けた本田が、可愛いポーズでカメラを見つめる姿が複数収められて