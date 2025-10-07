出張や外回りをはじめ、ビジネスマンにとって革靴は、縁の下の力持ち的な存在。移動時のパフォーマンスを左右するうえ、全体のコーデのまとめ役に、さらにマナーとしても足元は清潔感やきちん感を演出するうえでも重要な部分と言えます。意外と足元って相手に見られているからこそ、気が抜けないんですよね。長時間履くからこそビジュアルだけでなく快適な履き心地も両立したいもの。そんな願いを叶えてくれるのが、アシックス商事