元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が、6日にインスタグラムを更新し、同グループの記念すべき初めてのライブの地で、現メンバーの後輩たちのライブを鑑賞したことを報告した。【写真】モー娘。2代目リーダー飯田圭織、現リーダー野中美希との2ショット飯田は「LINE CUBE SHIBUYAへモーニング娘。’25の LIVEへ行って来ました」「久しぶりのモーニング娘。のパフォーマンス とっても素敵で元気をたくさん貰いました」と報告