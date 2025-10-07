◆みやざき・フェニックスリーグ広島―ＤｅＮＡ（７日・天福）８月７日に左手親指付け根のじん帯修復手術を受けたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が「２番・一塁」で復帰後２試合目に臨む。スタメンは以下の通り１（遊）森敬２（一）牧３（右）梶原４（指）井上５（三）加藤６（捕）九鬼７（中）勝又８（左）東妻９（二）知野Ｐ篠木