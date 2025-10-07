女優の白本彩奈（２３）が７日までに自身のＳＮＳを更新。制服姿を公開した。インスタグラムで「フジテレビ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』いよいよ今夜、新たな章へ。よる９時」とつづって、ショートカットでメガネを掛けたセーラー服姿をアップした。この投稿には「まだまだ現役行けます」「お似合い」「可愛い！楽しみ！」などの声が寄せられている。