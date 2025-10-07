大阪大学の坂口志文特任教授のノーベル賞受賞が決まったことを受け、坂口さんがかつて研究した愛知県でも喜びの声が聞かれました。大阪大学 坂口志文特任教授：「思い切って大学院を辞めて、愛知県がんセンターに行き、そこで勉強させてもらった。その時の決断が現在につながっていると思う」ノーベル生理学・医学賞受賞が決まった坂口さんは、1977年に京都大学大学院を中退し、愛知県がんセンターで