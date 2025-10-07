メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠が3連覇を目指す、「王座戦」の第4局が始まりました。藤井七冠は負ければ、「王座」のタイトルを失います。 今期の王座戦五番勝負は、藤井七冠に伊藤匠叡王が挑戦する同学年対決です。 第4局は神奈川県秦野市の旅館「元湯陣屋」で、午前9時に始まりました。 藤井七冠は第1局で勝ったあと2連敗していて、7日の第4局で敗れると「王座」のタイトルを失