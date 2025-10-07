ロシアで高額な子ども向け電動スポーツカーが発売され、話題となっている。世界各地の「奇妙な」ニュースを伝える米オンラインメディア「Oddity Central」は、10月1日（現地時間）、ロシアの高級車専門ディーラー「Aleksey Mersedes」が子ども用スポーツカーを発売したと報じた。この車は、ドイツのメルセデス・ベンツが1950年代に製造した伝説のスポーツカー「SL300」を子ども用にミニチュア化して製作したものだ。小さいからとい