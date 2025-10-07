立憲民主党の青年組織「りっけんユースPLUS」が、20-30代向けのオープンな対話イベント「第4回 ゆーぷらCAFE」を2025年10月11日(土)に開催します。当日は国会議事堂の見学や、現役の国会議員を交えて日常の“困りごと”から政治を語るセッションなどが行われます。 りっけんユースPLUS「第4回 ゆーぷらCAFE」 日時：2025年10月11日(土) 13:30〜17:00場所：国会議事堂・立憲民主党本部対象：20-30代主催：りっけん