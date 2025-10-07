兵庫県明石市の「ゆうべファミリー治療院」は、2025年秋より、子どもの不登校で悩む保護者をサポートするオンライン支援サービス「不登校レジリエンス計画」を開始しました。公認心理師と鍼灸師が、東洋医学の概念である「未病」に着目し、心理支援とお灸による身体ケアを組み合わせた独自のプログラムをオンラインで提供します。 ゆうべファミリー治療院 不登校で悩む保護者向けオンライン支援サービス「不登校レジリエンス